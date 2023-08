Real Madrid, Ancelotti chiude la porta a Mbappé: “Non ci saranno altri acquisti, garantisco al 100%”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga 2023/2024 contro il Celta Vigo. Tra i temi affrontati dall’allenatore italiano, i movimenti in entrata e in uscita del club, il caso Rubiales e anche la decisione di Gabri Veiga di rifiutare il Napoli per volare in Arabia Saudita.

PARTITA CONTRO IL CELTA VIGO – “Sarà speciale. Il loro club compie 100 anni, mentre noi stiamo facendo bene e vogliamo proseguire il nostro cammino“.

RUBIALES – “Si tratta di un argomento molto delicato. Personalmente non mi è piaciuto il suo comportamento. Un presidente non dovrebbe fare certe cose“.

MODRIC – “Futuro in Arabia? Ha già deciso cosa fare. Ovviamente non è felice di non giocare ed è una situazione nuova per lui, ma avrà modo di aiutare la squadra“.

MERCATO – “Garantisco al 100% che non ci saranno ulteriori acquisti“.

GABRI VEIGA – “È evidente che il calcio arabo offra più soldi rispetto a quello europeo. La Fifa deve analizzare attentamente la questione per equilibrare il mercato“.