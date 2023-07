PSG, dopo Dembele assalto anche a Kolo Muani

Il PSG pare stia pensando già al dopo Kylian Mbappe che sogna sempre il Real Madrid. Il club francese ha voluto lanciare un assalto, che poi si è rivelato vincente, al Barcellona per Ousmane Dembele. L’esterno francese è atteso in Francia per chiudere l’accordo con il club di Al-Khelaifi. Non sarà però l’unico rinforzo in attacco.

In Francia, parlano di un’accelerata importante con l’Eintracht Francoforte per il cartellino di Kolo Muani. Il 24enne attaccante francese non era una priorità fino a qualche giorno fa, col club più orientato verso Kane e Osimhen, ma viste le difficoltà per arrivare ai due bomber, a Parigi hanno deciso di virare su Kolo Muani, 15 gol e 14 assist nella passata stagione e il cui costo potrebbe aggirarsi attorno ai 70 milioni.