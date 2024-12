L’Arsenal batte l’Ipswich 1-0 nel posticipo che chiude la diciottesima giornata di Premier League e sale a 36 punti in classifica, a sei lunghezze di distanza dal Liverpool capolista (che ha una partita da recuperare). Al 23′ arriva il gol vittoria all’Emirates Stadium: Trossard lavora bene un pallone sulla sinistra ed effettua un cross teso in area per Havertz che con la volée anticipa il diretto marcatore e batte Muric. Si tratta del dodicesimo gol stagionale in tutte le competizioni per il fantasista tedesco, ammonito al 54′ per una trattenuta. I numeri raccontano il dominio dei Gunners, che hanno fatto registrare il 72% del possesso palla con 13 tiri, cinque dei quali nello specchio, mentre l’Ipswich chiude con un solo tiro (fuori dai pali). Curiosamente Arteta ha effettuato solamente due sostituzioni nel corso dell’intera partita: Merino al posto di Gabriel Jesus, Partey al posto di Rice. Quella di stasera è stata l’occasione per il pubblico dei Gunners di omaggiare Santi Cazorla, ex compagno di Arteta con i Gunners, ora in forza all’Oviedo: “Mi manca giocare in questo stadio incredibile”, ha detto il centrocampista.

UN PUNTO PER BRIGHTON E BRENTFORD

Finisce 0-0 tra Brighton e Brentford nell’altro posticipo. Decisivo è anche il Var che al 15′ cancella per fuorigioco la rete del vantaggio ospite di Wissa. Uno spavento per il Brighton che domina le statistiche: 58% del possesso palla a favore delle Seagulls, con 24 tiri a 8 e anche un palo colpito da Enciso in avvio di gara. Si tratta della sesta partita consecutiva senza vincere per il Brighton che sale a 26 punti in classifica, due in più di un Brentford reduce dalle sconfitte contro Nottingham e Chelsea e ancora a secco di successi esterni in stagione.

“È colpa nostra se non abbiamo vinto. Dobbiamo imparare a creare occasioni, poi a sfruttarle e a giocare in modo più costante. Abbiamo avuto delle fasi davvero positive nel primo tempo. Nel secondo tempo ci è mancata un po’ della nostra struttura e non abbiamo creato occasioni. Dobbiamo restare positivi, è l’unica cosa che possiamo fare. Dobbiamo lavorare sodo e recuperare la fortuna di cui abbiamo bisogno, che oggi non abbiamo avuto. Dobbiamo continuare a lavorare, continuare a migliorare e poi sono sicuro che otterremo i punti che meritiamo. Il calcio a volte non è giusto e penso che meritassimo di più”. Sono le dichiarazioni post gara di Fabian Hurzeler. Belle parole per i giocatori: “Abbiamo una grande squadra, tutti devono impegnarsi al massimo per scendere in campo, ed è per questo che sarà importante restare uniti e trovare soluzioni per vincere queste partite. Tutto è possibile in Premier League e tutti possono vincere contro tutti. Oggi abbiamo visto di nuovo che non è facile vincere gare in questo campionato”, ha aggiunto.

LA PROSSIMA GIORNATA

La diciannovesima giornata di Premier League si aprirà con un match che il Manchester City non può permettersi di sbagliare. La squadra di Pep Guardiola – in crisi nera dopo i due punti collezionati nelle ultime quattro gare – proverà ad invertire la rotta contro il Leicester, reduce da tre ko consecutivi ma pronto a tentare lo sgambetto ai Citizens alle 15:30 di domenica 29 dicembre. Quattro le sfide in programma alle 16: Crystal Palace-Southampton, Everton-Nottingham, Fulham-Bournemouth e Tottenham-Wolves. Alle 18:15 il Liverpool farà visita al West Ham, mentre alle 20:45 il Chelsea sfiderà in trasferta l’Ipswich. Allo stesso orario occhi puntati su Aston Villa e Brighton. Alle 21:00 il big match tra Newcastle e Manchester United con Amorim che cerca il successo dopo i due ko (con 5 gol subiti e zero fatti) contro Wolves e Bournemouth. Alle 18:30 di lunedì 1° gennaio saranno Brentford e Arsenal a chiudere la giornata di campionato.

LA CLASSIFICA DOPO LA DICIOTTESIMA GIORNATA

Liverpool 42* Arsenal 36 Chelsea 35 Nottingham 34 Newcastle 29 Bournemouth 29 Manchester City 28 Fulham 28 Aston Villa 28 Brighton 26 Brentford 24 Tottenham 23 West Ham 23 Manchester United 22 Everton 17* Crystal Palace 17 Wolves 15 Leicester 14 Ipswich 12 Southampton 6

*una partita in meno