Premier League 2023/2024, il City rimonta il Brentford nel segno di Foden: tripletta per il n°47

Il Manchester City vince, arriva a cinque successi consecutivi e si porta a -2 dal Liverpool con una partita in meno. Nel posticipo della ventitreesima giornata la squadra di Guardiola va sotto, poi rimonta il Brentford e si aggiudica l’incontro per 3-1. Al 21′ è la squadra padrona di casa a passare in vantaggio con Maupay: un lancio lungo da parte dell’estremo difensore Flekken scavalca tutta la retroguardia dei Citizens e l’attaccante non deve fare altro che involarsi verso la porta e battere Ederson. Il City reagisce, Haaland non concretizza una ghiotta chance, poi nell’ultimo minuto di recupero un cross di De Bruyne viene allontanato male dalla difesa del Brentford e Foden è il più lesto ad arrivare sul pallone e firmare il pareggio.

Si va all’intervallo, si torna in campo dopo il break e la stessa si più o meno ripete. Ancora un cross di De Bruyne, ma questa volta non c’è bisogno dell’errore dei difensori: la palla finisce direttamente sulla testa di Foden che insacca il 2-1 per la formazione di Guardiola. Al minuto 70 il protagonista è ancora lui: Phil Foden. Uno-due con Haaland e il n°47 del City segna la sua tripletta personale.