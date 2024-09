Pazzo De Zerbi: il Marsiglia rimane in 10 al 5′ e batte il Lione nel recupero

Anche in dieci uomini dal 5′, il Marsiglia vince e convince. La squadra di Roberto De Zerbi batte 3-2 in rimonta il Lione e sale a 13 punti, come Psg e Monaco. La partita è iniziata malissimo per l’OM con Balerdi che nei primi cinque minuti rimedia due gialli. De Zerbi è costretto subito a spendere un cambio per riorganizzare la squadra: fuori Harit, dentro Rongier. Nel recupero del primo tempo Lacazette spreca il rigore dell’1-0 per il Lione, ma il vantaggio dei padroni di casa è rimandato al 53′, quando Caleta Car batte Rulli. Il Marsiglia in inferiorità numerica trova la forza per rimontare: al 69′ Lirola firma l’1-1, poi all’82’ è Garcia a completare il sorpasso. Non è finita. Al 93′ Cherki pareggia, ma due minuti dopo Rowe regala la vittoria rocambolesca ad un Marsiglia che può sognare in grande.

Primo posto condiviso con il Monaco che batte 3-1 il Le Havre con i gol di Teze, Ben Seghir e Balogun. Vittoria per 2-0 del Brest sul Tolosa, mentre il Montpellier ha la meglio per 3-2 sull’Auxerre. Quarta sconfitta consecutiva per i ‘Diplomatici’, terzultimi con tre punti in classifica.

I risultati

Monaco-Le Havre 3-1 (9′ Teze, 30′ Kuzyaev, 66′ Ben Seghir, 70′ Balogun)

Angers-Nantes 1-1 (18′ Lepenant, 24′ Abdelli)

Brest-Tolosa 2-0 (21′ Balde, 91′ Faivre)

Montpellier-Auxerre 3-2 (18′ Traore, 65′ Adams, 71′ Sagnan, 72′ Onaiwu, 75′ Adams)

Lione-Marsiglia 1-2 (52′ Caleta-Car, 69′ Lirola, 82′ Garcia)