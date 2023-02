Mondiale per Club 2022, il Real Madrid è campione: Al Hilal sconfitto 5-3

Il Real Madrid vince il Mondiale per Club per l’ottava volta nella sua storia: 1960, 1998, 2002 (era la vecchia Coppa Intercontinentale), poi 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022, quest’ultimo successo ottenuto per 5-3 in finale contro l’Al Hilal. Una partita in cui le difese non si sono mostrate all’altezza della situazione e, a far la differenza, sono state le straordinarie qualità degli uomini offensivi che Ancelotti ha potuto schierare, tre su tutti Valverde, Vinicius e il pallone d’oro Benzema. Sono stati loro 3 a segnare le cinque reti che hanno permesso ai Blancos di laurearsi campioni, mentre al team campione d’asia non sono bastate la doppietta di Vietto e la rete di Marega.

Il Real Madrid è stato sempre in vantaggio, a partire dal 13′, quando Valverde ha aperto le marcature, fino al termine della gara. Pochi minuti dopo, infatti, è arrivato il raddoppio dei 14 volte campioni d’Europa, prima che Marega accorciasse le distanze e permettesse all’Al Hilal di tornare negli spogliatoti sull’1-2. Nella ripresa, però, il divario si è allargato fino a diventare incolmabile: Benzema e Vinicius hanno messo su uno show e hanno portato la squadra sul 4-1. Da qui, non c’è stata più storia: dopo il gol di Vietto (2-4), ci ha nuovamente pensato il brasiliano ad allungare sul 5-2, poi ancora Vietto, ma ormai era troppo tardi. 5-3 per il Real Madrid al termine della sfida e ennesimo trofeo che entra nella fantastica, irreale bacheca del team spagnolo.