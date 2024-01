Matic assente agli allenamenti, il Rennes: “Comportamento incomprensibile”

Il Rennes definisce “incomprensibile” il comportamento di Nemanja Matic, centrocampista serbo ex Roma, ceduto al club francese in estate dopo la rottura con il club giallorosso. Come fa sapere la società, Matic non si è presentato agli ultimi allenamenti della prima squadra. “Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025”, si legge nella nota del Rennes. “Essendo interessato al benessere personale dei propri giocatori, il club intende ricordare che tutte le disposizioni necessarie per la buona integrazione di Nemanja Matić e del suo entourage sono state attuate in perfetta trasparenza. Lo Stade Rennais F.C. ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo”. La società “è ora in attesa di spiegazioni da parte del giocatore ed è determinata a prendere poi tutte le misure necessarie per preservare i propri interessi”, si legge nel comunicato.