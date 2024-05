Manchester United, Wayne Rooney accusa i calciatori: “Ten Hag lasciato da solo nel ricevere critiche”

Il Manchester United ha perso 19 partite in tutte le competizioni a cui ha partecipato in questa stagione, il peggior record di sconfitte dalla stagione 1977-1978, mentre le 9 sconfitte in questa stagione all’Old Trafford sono il peggior record casalingo della sua storia. E’ questo il triste bilancio dei ‘Red Devils‘ che hanno avuto a che fare con un vero e proprio disastro sportivo.

Wayne Rooney, che all’Old Trafford ha scritto pagine importanti della storia del club, si è detto stanco di questa situazione e dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti verso i giocatori, accusati dalla leggenda dello United, di nascondersi dietro agli infortuni per evitare le critiche, le quali inevitabilmente vengono tutte indirizzate verso il tecnico olandese Ten Hag: “Alcuni di questi giocatori possono giocare al 100%. È facile per i giocatori restare fuori e tornare per la finale di FA Cup e prepararsi per gli Europei”, ha detto a Sky Sports.

“L’ho visto con i miei occhi nel corso degli anni. I giocatori infortunati non si assumono alcuna responsabilità in questo momento e l’allenatore si assume tutta la responsabilità. Devi avere voglia di giocare. Ho giocato con gli infortuni… Finché non hai un infortunio grave dovresti voler giocare su quel campo di calcio”, ha aggiunto con tono molto critico l’ex tecnico del Birmingham.

Wayne Rooney ha infine sottolineato cosa voglia dire giocare per lo United e punta ancora il dito verso i calciatori: “Penso che i giocatori debbano davvero guardare a se stessi, perché quando hai un’intervista con il tuo allenatore e parla dell’atteggiamento e che l’atteggiamento dei calciatori non è quello giusto per giocare per il Manchester United. Questo è un insulto enorme… Se vedo il mio allenatore dire questo, non ho intenzione di lasciarlo andare fino alla fine della stagione e sembra che alcuni giocatori stiano solo cercando di arrivare alla fine della stagione .”