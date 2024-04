Il tecnico del Manchester City Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Chelsea, valida per le semifinali di FA Cup: “Non abbiamo tempo per piangerci addosso e per riflettere sull’eliminazione dalla Champions. Non siamo riusciti a vincere, ora andiamo avanti. Avremo tempo per riflette in estate. Dobbiamo pensare a questa partita per evitare due eliminazioni in una settimana”.