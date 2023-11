Manchester City, Guardiola: “Innocenti fino a prova contraria, non è la stessa cosa dell’Everton”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della possibile penalizzazione nei confronti del club. Dopo i 10 punti di penalità inflitti all’Everton, reo di aver violato il fair play finanziario, sono infatti a rischio anche City e Chelsea. “Fino a prova contraria siamo innocenti. Io lo so che la gente vuole che il Manchester City venga penalizzato. Si chiede come mai l’Everton sia stato punito con un -10 e il City no. La realtà è che non è la stessa cosa, ma sono due casi diversi. Me l’hanno spiegato i miei dirigenti – ha dichiarato Guardiola – Personalmente risponderò alle domande e parlerò della vicenda solamente dopo la sentenza“. Il tecnico catalano ha infine precisato: “La categoria non ha nulla a che vedere con la mia scelta di sedere su questa panchina. Anzi, per quanto mi riguarda ci sarebbero più possibilità di restare se fossimo in League One che non in Champions League“.