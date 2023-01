Ligue 1 2022/23: il Rems frena il Psg, Balogun firma il pareggio sul finale

Ventesima giornata di Campionato in Ligue 1: il Psg mantiene la vetta nonostante il pareggio, ancora in zona retrocessione Strasburgo, Ajaccio, Auxerre e Angers.

Il Paris Saint-Germain fatica, il Rems non molla: termina 1-1 al Parco dei Principi. Neymar al 51esimo sblocca un match fino a quel momento bloccato, il brasiliano arriva palla al piede davanti al portiere e non sbaglia. Gli ospiti, dopo una prestazione ottimale, pareggiano sul finale: è Balogun che si coordina e piazza il pallone sotto il sette. Vittoria di misura del Nizza, che si porta in decima posizione, grazie ai tre punti conquistati contro il Lille. E’ Bouanani al 34esima a mettere in area un ottimo passaggio per Laborde che tenta la conclusione dalla distanza e con freddezza spiazza Chevariel. Ancora una sconfitta stagionale per l’Auxerre che dece per 2-0 al Montpellier: a trovare la vittoria degli ospiti è Mavididi con doppietta: sblocca il risultato al 62′ e lo mette in ghiaccio all’80esimo. Il Brest domina contro l’Angers con un poker firmato dalle reti di Le Douaron, Mounie, Honorat, Lees-Melou. Lo Strasburgo perde in casa contro il Tolosa per 1-2. Sono proprio i padroni a sbloccare il risultato con la rete di Gameiro al 20esimo, poi la rimonta: Dallinga con doppietta regala la vittoria e il dodicesimo posto. Anche il Lione torna alla vittoria imponendosi con due reti sull’AC Ajaccio, Lepenant è il primo a timbrare il tabellino dei marcatori, è poi Lecazette a firmare il 2-0 al 71esimo.