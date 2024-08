Liga 2024/2025, vince l’Atletico Madrid: Griezmann e Llorente piegano il Girona

Prima vittoria stagionale per l’Atletico Madrid, che nella seconda giornata della Liga 2024/2025 batte 3-0 il Girona davanti al pubblico del Wanda Metropolitano. Una prestazione solida quella dei Colchoneros di Diego Simeone, che concedono qualche occasione di troppo ai catalani per rientrare in partita ma nel finale riescono a gestire senza particolari patemi.

L’Atletico si fa vedere già nei primi minuti, con Samuel Lino che chiama Gazzaniga all’intervento. Il Girona fatica a rendersi pericoloso ma alla mezz’ora risponde con il colpo di testa di Blind, che impegna Oblak. Serve un episodio per spezzare l’equilibrio e puntualmente arriva al 39′: punizione dal limite per l’Atletico, sul pallone va Griezmann che opta per il mancino rasoterra. Una scelta vincente, la barriera e un non irreprensibile Gazzaniga sono battuti ed è 1-0 per gli uomini di Simeone. Negli ultimi minuti del primo tempo però il Girona ha una doppia grande occasione per pareggiare i conti, con Abel Ruiz che viene neutralizzato in entrambe le occasioni da un ottimo Oblak.

Al rientro in campo, passano tre minuti e l’Atletico Madrid trova il raddoppio: a segnare il 2-0 è Marcos Llorente, che sfrutta il campo aperto per arrivare al limite. Il suo destro è molto potente ma non troppo angolato, anche in questo caso Gazzaniga manca un intervento non impossibile per la gioia del pubblico del Wanda Metropolitano. Stavolta il Girona fatica a imbastire una reazione immediata, ma al 69′ i catalani sfiorano il gol con Miovski che da ottima posizione calcia praticamente addosso a Oblak. Nel finale l’Atletico controlla senza patemi e in pieno recupero arriva anche la doppietta di Llorente, per il definitivo 3-0 che chiude i conti.