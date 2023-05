Leicester-Liverpool oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Leicester e Liverpool, valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. Match di grande importanza quello di scena al King Power Stadium, dove si sfidano due squadre chiamate a chiudere la stagione al meglio. Le Foxes hanno un disperato bisogno di ottenere punti salvezza, mentre i Reds vogliono proseguire nella loro rimonta e sognare la Champions. In fondo, Newcastle e Manchester United non sono troppo distanti. La squadra di Klopp partirà favorita, ma a parlare – come sempre – sarà il terreno di gioco. La sfida è in programma oggi, lunedì 15 maggio, alle ore 21:00. Diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.