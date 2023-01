La Bundesliga riapre ai fondi: si valuta la cessione di una quota dei diritti tv

La Bundesliga ha ripreso i colloqui con le società di private equity per la vendita di una quota dei propri diritti tv per la trasmissione del campionato tedesco. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, secondo cui l’argomento sarà affrontato dai club in una riunione in programma il prossimo febbraio. In passato, il gruppo di lavoro della Lega valutò la cessione di una quota del 20% di una nuova ‘media unit’ per circa 18 miliardi di euro. Tra i fondi interessati a investire sulla Bundesliga ci sono Advent International, Blackstone Inc., CVC Capital Partners, EQT AB e KKR & Co., alcuni di questi hanno provato ad investire anche sulla Serie A.