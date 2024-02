Inter Miami: Messi non gioca, tifosi lo contestano a Hong Kong. Interviene anche il governo

Rabbia incontenibile da parte dei tifosi di Hong Kong che hanno contestato duramente Lionel Messi e David Beckham nel corso dell’amichevole dell’Inter Miami nella città asiatica. Il campione argentino ha disertato questa amichevole pre-campionato e i tifosi locali, che avevano pagato cifre non inferiori a 115 euro, si sono fatti sentire, fischiando durante l’incontro e facendo partire i cori “vogliamo Messi”. Quando è apparso ormai chiaro che la Pulce, che soffre di un problema muscolare, non sarebbe entrato nemmeno nel finale, i 38.323 spettatori hanno perso le staffe e hanno cominciato a fischiare con veemenza, mostrando anche il pollice verso. Ad acuire la situazione, il fatto che non ha giocato nemmeno Luis Suarez. Per tutte queste assenze, sono arrivate le scuse dell’allenatore Tata Martino.

Per commentare la situazione, è intervenuto anche il Governo: “Il governo, così come i tifosi, sono estremamente delusi. Gli organizzatori devono fornire spiegazioni a tutti gli appassionati di calcio”.