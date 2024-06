Incredibile Gallardo: buonuscita da 30 milioni di euro per lasciare l’Al Ittihad

L’esperienza in Arabia Saudita non è andata come sperato per Marcelo Gallardo, che però a livello economico non ha nulla di che lamentarsi. Il tecnico argentino è approdato sulla panchina dell’Al Ittihad nel novembre del 2023 per sostituire Nuno Espirito Santo, ma dopo circa sei mesi è stato esonerato. Non è infatti riuscito a guidare la squadra alla difesa titolo ed ha fatto male anche nel Mondiale per club. Gallardo tuttavia ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e non è disposto a rinunciare neppure a un centesimo.

Motivo per cui l’Al Ittihad è al lavoro per garantirgli una buonuscita per il licenziamento. Secondo quanto riportato dal media Ariyadhiah, ammonterà a 30 milioni di euro la cifra che il club del Medio Oriente sborserà per far sì che Gallardo lasci il club. L’allenatore sudamericano saluterà dunque l’Arabia con le tasche piene ma anche con un bilancio ampiamente negativo visto che, in 33 partite, la sua squadra – che può vantare giocatori del calibro di Benzema, Fabinho e Kanté – ha subito ben 14 sconfitte.