Highlights e gol Crystal Palace-Liverpool 1-2, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 1

Gli highlights ed i gol della sfida tra Crystal Palace e Liverpool, valida per la 16esima giornata di Premier League 2023/2024. A vincere nel finale è stata la squadra di Jurgen Klopp per 1-2. Al 31′ viene annullato dal VAR il vantaggio di Edouard, giocatore del Crystal Palace. A sbloccare la sfida è Jean-Philippe Mateta su rigore al 57′ per i padroni di casa. Il pareggio arriva al 76′ con il solito Mohamed Salah. Al 90+1′ Harvey Elliott porta in vantaggio i reds su assist proprio di Salah e fa conquistare tre punti alla sua squadra. Di seguito i momenti salienti del match: