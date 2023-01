Golf: Bale parteciperà al torneo dl Pga Tour in California

Gareth Bale inizia a giocare a golf. Dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio, il 33enne ex capitano della nazionale gallese ha fatto sapere che parteciperà al torneo del PGA Tour in programma a febbraio a Palm Beach, in Caifornia. L’ex ala d’attacco di Tottenham e Real Madrid sarà uno dei 156 dilettanti che parteciperanno al torneo insieme a uno stesso numero di professionisti, tra cui il campione degli Us Open Matt Fitzpatrick, il numero 5 del mondo Patrick Cantlay e Jordan Spieth, vincitore di tre major. Bales nel 2018 fu criticato dai tifosi del Real per un post in cui aveva indicato le sue priorità in ordine: “Galles. Golf. Madrid. In questo ordine”