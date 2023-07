Formazioni ufficiali Inter-Al Nassr, Amichevoli estive 2023

Inter e Al Nassr si sfideranno in Giappone nella prima delle due amichevoli nel Sol Levante che aspettano i nerazzurri. Il calcio d’inizio è in programma per le 12:20 ore italiane. Brozovic ritrova subito i suoi ex compagni dopo l’addio in questa sessione di mercato. Lautaro e compagni torneranno poi in campo l’1 agosto contro in Psg. Qui di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

AL-NASSR (4-2-3-1): 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 Madu, 15 Telles; 6 Fofana, 77 Brozovic; 94 Talisca, 11 Al Ghannam, 29 Ghareeb; 7 Ronaldo. A disposizione: 1 Bukhari, 33 Abdullah Ali, 4 Al Fatil, 5 Al Amri, 8 Al Sulayhim, 12 Boushal, 13 Konan, 14 Al Naji, 17 Al Khaibari, 18 Adam, 19 Al Hassan, 21 Ali, 23 Yahya, 31 Suhluli, 46 Al Elewai. Allenatore: Luis Castro.

INTER (3-5-2): 35 Stankovic F.; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 8 Gosens; 10 Lautaro, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 5 Sensi, 9 Thuram, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 Stankovic A. Allenatore: Simone Inzaghi.