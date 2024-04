FA Cup 2023/2024: il Manchester United evita la figuraccia epocale, Coventry battuto ai rigori

Il Manchester United evita una clamorosa figuraccia, che in parte si è comunque concretizzata, e vola in finale di FA Cup 2023/2024, dove sfiderà in un attesissimo derby il Manchester City, nella sfida in programma sabato 25 maggio. Sul campo neutro di Wembley, nella semifinale in gara secca, i Red Devils sembravano essere in giornata sì, e avevano rifilato tre gol nella prima ora di gioco al Coventry, formazione che milita in Championship e che non è nemmeno tra le candidate alla promozione in Premier. A segno McTominay, Maguire e Bruno Fernandes nella ripresa, un vantaggio che sarebbe rassicurante per qualsiasi formazione, eccetto che per quella guidata da Ten Hag, che nel finale riesce nell’impresa di farsi recuperare dalle reti a opera di Simms, O’Hare e poi in pieno recupero di Wright su rigore, con peraltro un’ulteriore chance per il Coventry al minuto 100.

Si va ai supplementari e il Manchester United non sfonda, anzi, al 122′ rischia grossissimo, visto che con Torp i rivali vanno a segno, ma la rete viene annullata per fuorigioco e si procede così con i calci di rigore. La prima squadra a sbagliare è proprio quella di Ten Hag, ma il Coventry non ne approfitta e sbaglia per due volte, in una di questa super Onana, e così l’ex Atalanta Hojlund regala la finale ai suoi trasformando il quinto tiro dal dischetto.