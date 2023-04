Dalla Spagna: “Il Barcellona al lavoro per Messi. Xavi decisivo”

“Un’ancora di salvezza a livello sportivo ed economico”. L’edizione odierna di Marca definisce in questi termini il possibile ritorno di Leo Messi al Barcellona. E la società blaugrana, dopo il canto dei 90.000 del Camp Nou dedicato al fuoriclasse argentino del Psg nella sconfitta col Real Madrid, ha scosso più di qualcuno all’interno del club. Prima però, riporta il quotidiano spagnolo, bisogna creare le condizioni per favorire il ritorno. Non solo economiche, ma anche ambientali. Questione di rapporti e di amicizie da non sottovalutare. L’offerta di rinnovo a Busquets, grande amico della Pulce, non è casuale, proprio come il passo in avanti verso la permanenza di Jordi Alba, altro fedelissimo di Leo e con un anno ancora di contratto. Senza dimenticare poi il ruolo di Xavi. La sua presenza in panchina può essere una garanzia per Messi. Anzi, è proprio la leggenda blaugrana a giocare un ruolo fondamentale: Xavi e Messi si parlano, sono amici e può essere lui a convincerlo definitivamente a chiudere la carriera in Spagna. Poi non bisogna dimenticare il fattore economico. Il Batrcellona vuole sfruttare il boom d’immagine di Messi per rassicurare gli investitori e gli sponsor. Per ora non ci sono ancora offerte, ma Joan Laporta e Jorge Messi si sarebbero incontrati negli scorsi giorni. Topic ufficiale: una sorta di tributo al Camp Nou prima dell’addio all’Europa. Per ora infatti non ci sono offerte ufficiali, ma non si escludono sorprese, il Barca ci crede e Messi riflette. “Quel che sembrava impossibile, ora non lo è più di tanto”, si legge su Marca.