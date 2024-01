Coppa d’Asia 2024, l’Arabia Saudita vince all’ultimo respiro contro l’Oman. Bene anche la Thailandia

Si conclude il primo turno della fase a gironi di Coppa d’Asia, in corso di svolgimento a Doha. Mancava all’appello soltanto il Gruppo F, quello dell’Arabia Saudita di Roberto Mancini, che dopo una rimonta al cardiopalma batte l’Oman Finisce 2-1 Al Khalifa International Stadium di Doha, dove la Nazionale dell’ex tecnico azzurro va anche in svantaggio nel primo tempo a causa della rete siglata su rigore da Ai Yahyaei.

Al minuto 78 ci pensa Abdulrahman Ghareeb, entrato soltanto da 3′, a trovare la rete dell’1-1. Lungo recupero assegnato dall’arbitro e al 97′ sugli sviluppi di un corner Al Bulayhi trova colpo di testa della vittoria. Si alza la bandiera del guardalinee, ma il VAR cambia la decisione: il gol è regolare e l’Arabia Saudita si prende i 3 punti. Un risultato che magari metterà fine alle polemiche delle ultime 24 ore in seguito all’esclusione di tre giocatori: Al Faraj dell’Al Hilal, Al Ghannam dell’Al Nassr e il portiere Nawaf dell’Al Tai. Nel primo match di giornata, valevole per lo stesso girone, era arrivato il successo della Thailandia per 2-0 sul Kyrgyzstan per mezzo della doppietta del bomber Supachai Jaided.