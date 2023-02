Caso Negreira, Tebas: “Stiamo lavorando con la Procura. Laporta chiarisca”

“Il danno che si sta facendo al calcio professionistico è grande”. Il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a parlare riguardo al caso Negreira. “Se non ci fosse stata la prescrizione sportiva avremmo aperto senza dubbio un fascicolo ma stiamo collaborando con la Procura. I club sono tutti molto preoccupati e faremo la nostra parte perchè si indaghi” ha aggiunto.

Su Laporta: “Se dovrebbe dimettersi? Se non si spiega bene o in modo più ragionevole, penso che dovrebbe. Ha fatto una dichiarazione superficiale. Sembrava che lo facessero tutte le squadre di calcio. Ma una cosa è rivolgersi a ex arbitri e un’altra rivolgersi a ex arbitri che fanno parte della commissione arbitrale”.

Tebas ha poi garantito che la Liga farà anche gli opportuni passi con Fifa e Uefa: “In passato abbiamo denunciato City, Psg, Juventus. Se i fatti qui sono in prescrizione, andremo dove non lo sono. Faremo quello che dobbiamo fare, anche se c’è di mezzo una squadra spagnola”.

Infine, un attacco alla Premier League: “È un campionato in cui i proprietari dei club stanno mettendo tanti soldi. La Premier sta destabilizzando il calcio europeo con questo modello in perdita, cerca competitività attraverso soldi al di fuori del calcio. Anche il governo inglese è preoccupato”.