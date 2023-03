Barcellona, il ritorno di Messi non è impossibile: club al lavoro per far quadrare i conti

Un ritorno di Lionel Messi al Barcellona potrebbe non essere destinato a restare solamente un sogno. Come riporta il ‘Mundo Deportivo‘, il club catalano è infatti al lavoro per riportate la Pulce in Spagna. In scadenza con il Psg, Messi appare scettico sul rinnovo del contratto e il Barcellona è determinato ad approfittarne per riportarlo a casa. A dimostrarlo il fatto che il presidente Laporta abbia già incontrato il papà-agente di Messi e Xavi sia costantemente in contatto con l’ex compagno di squadra.

Inutile sottolineare che l’ambiente lo riaccoglierebbe a braccia aperte, a partire dallo spogliatoio che si è già espresso pubblicamente a più riprese. Come se non bastasse, pochi giorni fa anche Aguero aveva detto che Leo ha il 50% di possibilità di tornare in blaugrana. Ovviamente non si tratta di un’operazione semplice per via dell’ormai nota delicata situazione finanziaria dei blaugrana. Il club tuttavia sta studiando attentamente il modo per abbassare il monte ingaggi, così da far quadrare i conti e far sì che Messi possa tornare.