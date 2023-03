Plusvalenze: procura di Roma apre fascicolo su scambio Spinazzola-Pellegrini

Gli occhi della Procura di Roma sullo scambio che portò Leonardo Spinazzola in giallorosso e Luca Pellegrini alla Juventus. I Pm di Piazzale Clodio, secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, hanno ricevuto nei giorni scorsi gli atti dalla Procura di Torino e hanno deciso di aprire un fascicolo sullo scambio del giugno 2019. Un affare che ha permesso ad entrambe le società di registrare delle plusvalenze nei rispettivi bilanci, ma che a questo punto pongono il focus anche sul comportamento della dirigenza della Roma, che all’epoca dei fatti risultava ancora quotata in Borsa.

Spinazzola viene acquistato dal club della Capitale per un corrispettivo di 29,5 milioni di euro, mentre Pellegrini fa il percorso inverso per 22 milioni. A mettere in guardia i Pm di Torino è stata l’ intercettazione raccolta dai militari della Guardia di Finanza il 22 luglio 2021 e che ha come protagonisti l’attuale responsabile dell’area tecnica della Juve Federico Cherubini – all’epoca braccio destro di Fabio Paratici – e l’ex direttore finanziario Stefano Bertola. “È stato il mio oggetto di discussione con Fabio tante volte, perché io dicevo…è vero che oggi faremo meno 40 ma così facendo io so già che andiamo dal Presidente, diciamo che non si può fa. Fermiamo questa emorragia… cioè, hai attivato una modalità lecita ma l’hai spinta troppo, perché poi hai creato”. Bertola replica: “Un fuori giri!” e Cherubini ribatte e conferma, “hai fatto un fuori giri! È una coda lunghissima…e che ti ha portato a fare delle operazioni…che altrimenti in un contesto di normalità non puoi fare… Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo!“.