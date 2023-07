Barcellona, Gundogan e Christensen ko dopo il Clasico: probabile forfait contro il Milan

Dopo il successo nella notte nel Clasico contro il Real Madrid durante la tournée negli Stati Uniti, il Barcellona è costretto a fare la conta degli infortunati. Stando a quanto riportato da AS, infatti, due calciatori blaugrana sono usciti malconci dal match con i Blancos. Il nuovo acquisto Ilkay Gundogan ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra e, per questo motivo, sarà costretto a saltare la prossima amichevole contro il Milan a Las Vegas. Finisce ko anche il difensore Andreas Christensen, colpito anche lui da un problema muscolare ed in serio dubbio per la sfida con i rossoneri.