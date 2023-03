Barcellona, caso Negreira: massima collaborazione, ma pronta richiesta maxi-risarcimento in caso di esclusione Champions

Il caso Negreira continua a tener banco in casa Barcellona, che si è detto pronto a offrire massima collaborazione alla UEFA. Allo stesso tempo, però, i blaugrana hanno già annunciato che presenteranno la richiesta di un maxi-risarcimento nel caso in cui venisse sancita l’esclusione dalla prossima Champions prima delle sentenze dei tribunali spagnoli, nel caso in cui non emergano ulteriori prove ai danni dei catalani. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona chiederebbe almeno 100 milioni di euro, fra danni e mancati ingressi. L’obiettivo è quello di evitare un Fenerbahce-bis, con i turchi che vennero esclusi per due anni dalle competizioni europee, salvo poi essere assolto in tribunale.