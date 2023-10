Barcellona, il 16enne Yamal rinnova fino al 2026: clausola di 1 miliardo

L’accordo è stato raggiunto mesi fa, l’ufficialità è arrivata solo oggi. Il Barcellona ha annunciato questo lunedì il prolungamento del contratto del classe 2007 Lamine Yamal fino al giugno 2026. Per il nuovo grande gioiello della Masia l’intesa prevede una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, la stessa prevista per le tante stelle uscite dal settore giovanile blaugrana, come Pedri, Gavi, e lo stesso Ansu Fati, ora in prestito al Brighton. Yamal ha debuttato a 15 anni e 90 giorni. Si tratta dell’esordio più precoce della storia moderna del Barca. Per ritrovare dei giocatori più giovani di Yamal in campo con la prima squadra bisogna tornare ai primi anni del ventesimo secolo, in occasione dei campionati locali: Armand Martínez-Sagi, all’età di 14 anni, 6 mesi e 16 giorni (1920); Carles Comamala, di 14 anni, 7 mesi e 5 giorni (1903) e Paulino Alcántara, all’età di 15 anni, 4 mesi e 18 giorni (1912).