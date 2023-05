Bari, città in fermento per i playoff: venduti già 20mila biglietti per la sfida del 2 giugno

Il Bari spera e sogna in grande con tutta la città che spingerà per portare la squadra in Serie A. Dopo l’appello del ds Polito che ha sottolineato la volontà forte della società di approdare nella massima categoria italiana, la città ha risposto alla grande portandosi avanti per l’acquisto dei biglietti per la gara del playoff.

Il Bari aspetta di capire chi sarà la sua sfidante nella semifinale del playoff, che uscirà fra SudTirol e Reggina. Una delle due squadre sfiderà i pugliesi nella sfida del prossimo 2 giugno del San Nicola, nella quale ci si attende uno stadio in fermento. La società ha fatto registrare già il record stagionale di biglietti venduti dopo soli tre giorni di prevendita, con oltre 20mila tagliandi acquistati a una settimana dalla partita.