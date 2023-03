Barcellona, caso Negreira: emergono documenti che incastrerebbero i blaugrana

Altra settimana, altro episodio per quanto riguarda il caso Barcellona per i presunti pagamenti ai direttori gara. Sarebbero emersi, infatti, dei documenti che attesterebbero i pagamenti del club blaugrana, in diversi anni, direttamente all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri José Maria Entiquez Negreira. La cifra sarebbe molto ingente e, se la notizia dovesse essere confermata, metterebbe nei guai ancora di più il Barcellona.

Secondo quanto riportato dal giornale online madrileno Libertad Digital, i documenti che incastrerebbero il Barcellona sarebbero pari a versamenti totali della cifra di 7,3 milioni di euro. Il giornale online riporta direttamente un paio di documenti, intitolati “rapporto arbitrale riservato”. Queste due o tre pagine sarebbero state ritrovate durante una perquisizione condotta dagli inquirenti nella casa dell’ex manager del Barça Josep Contreras, scomparso lo scorso dicembre.

Uno di questi è incentrato su Ignacio Iglesias Villanueva, ora addetto al VAR in Liga, in occasione della sfida fra Barcellona e Maiorca dell’11 novembre 2012, terminata 4-2 a favore dei blaugrana. Un altro rapporto riguarda, invece, David Perez Pallas, arbitro di una partita del Barcellona B contro il Cordoba. Secondo quanto riportato da Marca, le sanzioni che sarebbero previste dal codice penale per il Barcellona prevedono come punizione massima lo scioglimento del club. Gli step intermedi andrebbero, invece, da una sospensione per un massimo di 5 anni, l’interdizione a ricevere sovvenzioni o aiuti pubblici, agevolazioni fiscali o previdenziali per un massimo di 15 anni.