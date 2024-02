Arabia Saudita, la moglie di Mahrez: “Qui è tutto diverso, mai avrei immaginato la mia vita lontana da Manchester”

“Ho detto a Riyad fin dall’inizio che la cosa che mi spaventava di più era un suo trasferimento all’estero. Ho sempre vissuto a Manchester, non ho mai dovuto trasferirmi, fare nuove amicizie e stare lontano dalla mia famiglia era la mia paura più grande”. Taylor Ward, moglie del calciatore Mahrez, in alcuni estratti del reality di Amazon Prime ‘Married to the Game’ parla della sua nuova esperienza in Arabia Saudita. “Se cinque anni fa qualcuno mi avesse detto che mi sarei trasferita in Arabia Saudita con un marito e un figlio, non ci avrei creduto. Qui è tutto molto diverso, non avrei mai immaginato la mia vita lontana da Manchester”.

“Oh, ci sono i miei abiti sauditi qui”, dice la donna esaminando il suo guardaroba duraunte un episodio del reality e mostrando invece quelli più “rivelatori” che invece non potrà indossare. “Finora sono stati tutti così gentili, quindi voglio solo assicurarmi che li rispettiamo a nostra volta. La cultura è così diversa, quindi penso che sia importante prendersi il tempo per imparare ed essere rispettosi”, ammette. Ward ricorda in lacrime anche un altro episodio: “So che c’è un certo conservatorismo e ho chiamato per sapere che vestiti potevamo indossare io e mia figlia per andare in piscina, se dovevo coprirmi per entrare in acqua. E invece mi hanno detto ‘Scusate ma la piscina è riservata solo agli uomini'”, dice in lacrime.