Ancona, lettera aperta dei calciatori: “Contratti volatizzati, sogniamo un calcio senza certi personaggi”

I calciatori dell’Ancona fanno sentire la loro voce con una lettera aperta, pubblicata al termine della vicenda che ha portato il club dorico a essere escluso dalla Serie C a beneficio del Milan Future. I giocatori sono ancora in attesa degli stipendi: “Siamo stati in silenzio per molto tempo aspettando inutilmente che le cose si sistemassero ed ora che tutto è finito è giusto che la squadra faccia sentire la propria voce – si legge – Non sappiamo quando saranno pagati gli stipendi, i contratti per la prossima stagione sono volatilizzati o semplicemente la possibilità di giocare per questa squadra.”

“Sono stati infranti i sogni di noi calciatori, che avremmo voluto continuare a indossare quella storica maglia, i sogni di ogni tifoso – prosegue la lettera – Fortunatamente siamo seguiti e supportati dall’Associazione Italiana Calciatori, che vogliamo ringraziare pubblicamente per la sua vicinanza. Sogniamo un calcio del quale non possano far parte certi personaggi, ma probabilmente resterà solo e unicamente un sogno…Dopo l’ennesimo fallimento degli ultimi anni auguriamo all’Ancona Calcio e ai suoi tifosi di tornare a risplendere.”