Alvaro Morata e Alice Campello tornano insieme? Fotografati a Madrid dopo la rottura

Alvaro Morata e Alice Campello, prove di riconciliazione in corso? L’attaccante del Milan, a poche settimane dalla rottura con Alice Campello, è stato fotografato in compagnia dell’influencer veneziana a Madrid, per il rientro a scuola di due dei loro quattro figli. La ex coppia è arrivata a scuola a bordo dello stesso veicolo, guidato dal giocatore, al momento infortunato e dunque in permesso dai rossoneri vista la mancata convocazione con la Spagna, e poi i due sono tornati nella casa che condividevano a La Finca, dove soggiornano assieme. Insomma, non sono prove concrete che sia scoppiato nuovamente l’amore e che ci sia un dietrofront dopo l’annuncio della rottura, ma dalla Spagna diverse voci si fanno insistenti e la rivista Diez Minutos, con le foto pubblicate dei due, fornisce ulteriori indicazioni in tal senso.

La riconciliazione è vicina per alcuni, per altri invece no. Come ricorda Marca, l’opinionista Alexia Rivas, a Telecinco, qualche giorno fa aveva sottolineato come le carte del divorzio fossero già pronte: “Ora tutto è nelle mani dei loro avvocati. Alvarl darà metà dei suoi beni ad Alice. Entrambi vogliono che il divorzio avvenga di comune accordo. Hanno diversi beni in comune, quindi il processo sarà lungo”.