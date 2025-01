Il calciomercato dell’Inter in questa sessione invernale non sta vivendo grandi sussulti, anche in virtù dell’ottimo lavoro fatto in estate che ha consegnato a Simone Inzaghi una squadra abbastanza completa.

L’unico vero grande rumors di queste settimane di calciomercato di gennaio è legato a Davide Frattesi e ad un suo mal di pancia che continua a far rumore. Il centrocampista ex Sassuolo sta trovando poco spazio in questa stagione, nonostante più volte Inzaghi abbia sottolineato l’importanza di Frattesi per l’Inter nelle rotazioni che costantemente vengono fatte nell’ottica delle tre competizioni. Dopo aver vissuto una stagione da assoluto protagonista nella cavalcata che ha portato allo Scudetto, seppur da dodicesimo uomo, in questi primi mesi i pochi minuti avuti a disposizione starebbero portanto Frattesi ad importanti riflessioni. Su di lui c’è l’interesse della Roma di Claudio Ranieri, che non ha intenzione di pagare i 40-45 milioni richiesti dall’Inter, ma continua a lavorare sotto traccia per provare a trovare una soluzione.

L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Davide Frattesi a gennaio, sia perchè lo considera un patrimonio importante per il club sia perchè non vuole indebolire la squadra a stagione in corso. I nomi di Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, infatti, non scaldano la dirigenza nerazzurra. Dirigenza che, nel frattempo, ha già iniziato a lavorare in vista del calciomercato estivo, con un nome su tutti che sta infiammando la piazza, quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain, però, non sembra essere l’unico estremo difensore nel mirino.

Donnarumma ma non solo: il vero obiettivo dell’Inter è Carnesecchi

Gigio Donnarumma potrebbe essere una grande occasione di mercato. Beppe Marotta sta osservando attentamente la situazione dell’ex Milan, che è in rotta con il PSG e potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, motivo per cui potrebbe liberarsi ad una cifra contenuta la prossima estate. Il primo obiettivo dei nerazzurri, però, sembra essere un altro nerazzurro: Marco Carnesecchi, numero uno dell’Atalanta.

Il portiere della Dea sta disputando una stagione straordinaria, con tantissimi interventi miracolosi che in più occasioni hanno salvato la squadra di Gian Piero Gasperini. Se l’Atalanta, infatti, sta conducendo una stagione stratosferica, tanti meriti sono anche del suo portiere, che in questi mesi si sta consacrando tra i migliori della scuola italiana. La Dea, al momento, non sembra essere intenzionata a vendere il suo numero uno, ma un’eventuale maxi offerta dell’Inter farebbe vacillare la famiglia Percassi, che in questi anni ha dimostrato che davanti alla giusta offerta non chiude le porte a nessuno. Per portarlo via da Bergamo, però, serviranno non meno di 40 milioni di euro.

Marotta, dunque, osserva la situazione di Gigio Donnarumma, ma il primo nome sulla lista è quello di Marco Carnesecchi.