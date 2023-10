Youth League 2023/24: contro il Psg arriva la prima sconfitta per il Milan, decide un gol di Mayulu

Il Milan cade di misura a Parigi e subisce la prima sconfitta nella Youth League 2023/24. A decidere il match valevole per la terza giornata della fase a gironi è una rete di Mayulu, che regala i tre punti al Psg e riequilibra la situazione nel gruppo F. I parigini raggiungono infatti in vetta, a quota 6 punti, la squadra di Abate, in attesa del Borussia Dortmund, che in caso di vittoria contro il Newcastle salirebbe sempre a 6 punti. Nonostante il ko, il Milan – orfano di Camarda, impegnato con la Nazionale U17, si porta via da Parigi segnali positivi. Prossimo appuntamento martedì 7 novembre a Milano, sempre contro il Psg, per riscattarsi e per staccarsi dal club francese in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CRONACA – Ottimo avvio del Milan, che fin da subito mette in difficoltà gli avversari e si rende pericoloso in fase offensiva. Subito chiamato in causa il portiere Mouquet, che al 3′ deve salvare prima su Sia e poi su Sala, mentre al 6′ deve distendersi per mandare sopra la traversa una conclusione di Stalmach. Con il passare dei minuti i ritmi calano ed il gioco si concentra a centrocampo, ma nel finale di primo tempo è il Psg ad emergere. Al 36′ doppio squillo sull’asse El Hannach-Mbappé, ma Bartoccioni risponde presente. Tre minuti dopo, invece, non c’è niente da fare sulla splendida conclusione di Mayulu, che da 25 metri batte il portiere e sblocca la gara. Le squadre tornano dunque negli spogliatoi con il Psg avanti 1-0 al termine di un primo tempo a due facce.

Nella ripresa il Milan parte forte, complici un paio di sostituzioni, e pressa alto gli avversari, alla ricerca del gol del pari. Tuttavia le occasioni scarseggiano e i rossoneri di fatto non riescono mai ad impensierire i parigini. Al contrario, alzando il proprio baricentro corrono qualche rischio in difesa, con il Psg che aspetta e prova a colpire in contropiede. Nonostante qualche buona iniziativa dei singoli, neppure i francesi vanno particolarmente vicini al gol e, tra cambi sia da una che dall’altra panchina, il cronometro scorre senza che il punteggio cambi. Nel finale poi vengono a mancare anche le energie e la stanchezza prende il sopravvento, dunque il Psg amministra il vantaggio e riesce a conquistare tre punti preziosi.