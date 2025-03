L’Europeo in Slovacchia è sempre più vicino per Carmine Nunziata e la sua Nazionale Under 21. Gli azzurri hanno dedicato tre giorni alla preparazione degli ultimi due test che anticipano la rassegna continentale. Si scende in campo domani al Pier Luigi Penzo di Venezia contro l’Olanda, con il calcio d’inizio in programma per le 18:15. Lunedì 24 marzo andrà poi in scena la sfida contro la Danimarca, ospitata a Cittadella. Francesco Pio Esposito ha dovuto lasciare il ritiro a causa di un problema al polpaccio, ma “il resto del gruppo è motivato e sta bene – ha assicurato il tecnico della Nazionale -. Farò qualche esperimento, proverò alcuni giocatori in posizioni diverse. Sono gli ultimi test, se si deve provare qualcosa di nuovo, adesso è il momento per farlo“.

Nunziata parla chiaro: “Se vogliamo ottenere dei risultati bisogna avere un obiettivo comune, un gioco e un’intensità. Con questi tre fattori, si può fare bene“. Il tecnico ha illustrato le caratteristiche dell’avversario, chiarendo che l’Olanda “è una squadra tecnica e intensa nei movimenti. Anche noi però stiamo bene e mi piacerebbe, come detto già qualche giorno fa, iniziare a vedere la squadra entrare nell’ottica dell’Europeo, con la giusta mentalità. Quella di Venezia sarà una bella partita, tra due squadre che giocano bene a calcio: sarà un bello spettacolo”. Nunziata si è poi espresso su due singoli, Baldanzi e Miretti. “Baldanzi lavora molto bene, si fa trovare sempre pronto, e questo è fondamentale. E per quello che rappresenta per noi, Tommaso è un giocatore importante. Miretti è un giocatore talmente intelligente che può ricoprire tutti i ruoli. E domani giocherà centrocampista centrale“. L’allenatore parla infine Luciano Valente, convocato anche nelle giovanili azzurre negli anni scorsi: “Con il calcio di oggi ci sono queste dinamiche. Quando si hanno diversi passaporti, fin quando non giochi in Nazionale A le cose possono cambiare“, conclude.