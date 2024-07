Europei Under 19 2024: Italia show contro l’Irlanda del Nord, azzurrini in semifinale

L’Italia di Bernardo Corradi non lascia scampo ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord e vince nettamente la sua seconda partita agli Europei Under 19 2024: con questo successo, il secondo in altrettante partite del girone, con una giornata di anticipo gli azzurrini volano in semifinale e lo fanno da prima del girone, dunque affronteranno la seconda del gruppo B nell’incrocio a eliminazione diretta che metterà poi in palio la finale. Per i campioni in carica a livello di U19, nel 3-0 finale in gol Zeroli e Camarda (doppietta), dunque marcatori tutti di proprietà del Milan. E con questa vittoria, oltre al pass per la semifinale di questa rassegna continentale, arriva anche la qualificazione ai prossimi Mondiali Under 20.

Nel primo tempo dopo un avvio a ritmi bassi, è l’Italia a sbloccarla: palla in mezzo che spiove, rimbalza alle spalle di tutti dove si fionda Zeroli, che a tu per tu col portiere, un po’ in acrobazia, non sbaglia. Una volta sbloccata la partita, gli azzurrini giocano in modo più ragionato, e rischiano solo in un frangente di subire il pareggio, miracoloso l’intervento di piede di Marin. Poi, il clamoroso regalo della difesa nordirlandese manda in porta Camarda, che da posizione defilata, con estrema qualità, non sbaglia. Pronti-via nel secondo tempo e ancora Camarda, sull’assist dell’altro compagno in rossonero Magni (appena entrato) firma il tris che fa calare il sipario su una partita senza storia con un finale che non lascia particolari ricordi.

