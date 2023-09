Futsal, Qualificazioni Mondiali: l’Italia si impone per 3-1 sulla Slovenia

Vincere era importante, per mettere in tasca i primi punti del girone e iniziare togliendosi di dosso la pressione dell’esordio. La Nazionale italiana di futsal, ha battuto la Slovenia davanti ai 1.260 presenti al PalaSele di Eboli, trascinata dai gol numero 46 e 47 in maglia azzurra di Alex Merlim, che questa sera tocca anche quota 113 presenze. I ragazzi di Bellarte salgono così a 3 punti in classifica, così come la Spagna, che nell’altra partita del girone si è imposta per 3-0 sulla Repubblica Ceca.