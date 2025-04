Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth vanno fuori di nuovo ai quarti di finale nel circuito Pro Tour Elite16. La coppia, in gara a Brasilia – in Brasile – è l’unica delle tre formazioni italiane ad aver ottenuto il pass per un posto tra le migliori otto coppie, ma ancora una volta il quarto è stato fatale. Gottardi e Orsi Toth hanno ottenuto l’accesso ai quarti nonostante la sconfitta incassata contro le olandesi Emi Van Driel e Wies Bekhuis, arrivata per 2-1 (12-21, 22-20, 20-18). Le azzurre hanno potuto contare sul quoziente punti in loro favore, grazie ai successi contro Austria e Brasile, ottenuti entrambi in due set per 21-24, 21-12 e 21-15, 23-21. Le due italiane si sono poi arrese quest’oggi alle statunitensi Nuss/Brasher per 2-0 (21-18, 25-23)

Claudia Scampoli e Giada Bianchi si sono fermate al nono posto, arrendendosi alle canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson per 21-14, 21-14, dopo la vittoria ottenuta contro le francesi Placette/Richard nel primo turno a eliminazione diretta. Nel tabellone maschile, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno chiuso in tredicesima posizione. I due italiani hanno abbandonato il torneo al primo turno, fermati dai canadesi Samuel Schachter e Jonathan Pickett per 21-16, 21-19.

LE PAROLE DI MARIANO COSTA

Il tecnico azzurro Mariano Costa commenta il torneo: “Sono state cinque settimane intense di lavoro. Concludiamo a Brasilia l’ultimo di quattro tornei rientrando a casa con tredici partite disputate. Come inizio di un nuovo percorso non potevamo chiedere di meglio: “l’alto livello porta l’alto livello”. È necessario competere nel contesto target di riferimento che è il più grande acceleratore di processi. I ragazzi per quaranta giorni sono stati esemplari per attitudine e impegno. Ora ci godremo un po’ di riposo ma con la consapevolezza di tornare in Italia con significativi spunti di lavoro da cui ripartire”, conclude.