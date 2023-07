Beach Volley, Pro Tour Elite 16: Ranghieri e Carambula di bronzo a Montreal

Si chiude al terzo posto il cammino di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, oggi a Montreal in Canada, nel torneo Elite 16, massimo livello del Beach Pro Tour. La coppia azzurra nella finale per il terzo e quarto posto ha superato i brasiliani Evandro/Arthur con il punteggio di 2-0 (24-22, 22-20). In precedenza Ranghieri e Carambula si erano dovuti arrendere in semifinale agli statunitensi Partain/Benesh 2-0 (21-17, 21-18). Nel primo set è l’equilibrio a caratterizzare l’andamento del gioco. Il primo scossone lo piazzano Ranghieri e Carambula sul +3 (18-15), ma Evandro e Arthur hanno acciuffato il 20-20. Dopo una palla set non sfruttata da Evandro/Arthur sul (22-21) c’è stata la reazione e l’ace di Carambula a regalare agli italiani il set 24-22. Nel secondo l’ottima partenza (4-0) dei brasiliani non basta. L’Italia si ricompatta e con maggiore solidità conquista il 22-20 che vale il bronzo.