Beach soccer, Europei 2023: azzurre ok all’esordio, Svezia battuta 5-2

La Nazionale femminile di Beach Soccer vince all’esordio nel Gruppo A della fase finale (Superfinal) dell’Europeo (Women’s Euro Beach Soccer League 2023). Le azzurre hanno battuto 5-2 la Svezia sul campo principale della Beach Arena, posizionata sul lungomare San Giovanni di Alghero (SS), grazie alle reti di Maria Fabiana Vecchione (SS Lazio Calcio a 5/Cagliari BS) – autrice di una doppietta -, Veronica Privitera (ASD Jasnagora PG/Cagliari BS), Franciele Dos Santos Mioso Tainã (SS Lazio Calcio a 5) e la capitana Giulia Olivieri (US Salernitana 1919/Lokrians SportLife). Adesso per l’Italia è previsto un turno di riposo. La nazionale scenderà nuovamente in campo venerdì 22 settembre alle 16.45 (diretta Rai Play).