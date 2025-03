Trasferta amara per l’UnaHotels Reggio Emilia nella penultima giornata del Girone K della Top 16 della Basketball Champions League. Sul parquet del Pavellò Nou Congos, la compagine emiliana è stata sconfitta con il punteggio di 96-90 dagli spagnoli del Baxi Manresa. Squadre che ora sono appaiate a quota 7 punti in classifica, con la Reggiana che però mantiene la seconda posizione in virtù della migliore differenza canestra nei due scontri diretti data la vittoria per 85-70 all’andata. Top scorer di serata Alston Jr con 29 punti, mentre il migliore per Reggio è Vitali con 19.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Inizio incoraggiante da parte della formazione emiliana, che con un Barford propositivo si porta fino al +5 nel quarto d’aperura, salvo incappare in qualche turnover di troppo che riporta i baschi a contatto e fino al 23-23 dopo i primi dieci minuti. Il secondo quarto è di marca casalinga, con Alston sugli scudi che firma buona parte del parziale di 10-1 con cui si torna in campo dopo la breve pausa. Reggiana che riesce però a non accusare troppo il colpo, andando all’intervallo sotto di quattro lunghezze sul 49-45 per i padroni di casa.

Gli uomini di Priftis partono cun 5-0 che restituisce loro il vantaggio a inizio ripresa, ma si sviluppa un altro quarto di gioco abbastanza equilibrato che si chiude sul 26-26 con la Baxi che mantiene quindi i quattro punti di margine a dieci minuti dalla fine. Il quarto finale si apre con Reggio che fatica a costruire buoni tiri, dando spazio agli avversari di aprire un parziale di 7-0 che vale la doppia cifra di vantaggio sul +11. Allungo a cui Faried e compagni non riusciranno più a rispondere verso il 96-90 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAXI MANRESA: Vescovi 3, Jou 1, Reyes 15, Massa 12, Saint-Supery 9, Alston 29, Hunt 2, Obasohan 15, Cate 7.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Barford 17, Winston 6, Faye 7, Gombauld 5, Smith 5, Uglietti 5, Vitali 19, Faried 7, Cheatham 16.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA