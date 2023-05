Sassuolo-Monza 1-2, Dionisi: “Abbiamo giocato bene per un’ora, sconfitta ingiusta”

“Ho visto un ottimo Sassuolo, fino al 60′ il pari era ingiusto per tutto quello che abbiamo fatto. Qualche errore individuale non ci ha permesso di finire in undici e ottenere un risultato positivo. Peccato per i ragazzi, siamo in crescita, ma se non riesci a raddoppiare ci sta che una squadra in forma possa sfruttare la superiorità“. Queste le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo la sconfitta casalinga per 2-1 col Monza. “Ci manca esperienza, si può crescere solo giocando. Alcuni sono alla prima esperienza da titolari, pecchiamo su questo. Paghiamo gli errori individuali, 11 contro 11 la partita sarebbe stata diversa. Oggi posso recriminare solo sul risultato, ma dobbiamo continuare a giocare così, cercando di limare gli errori individuali. L’espulsione di Tressoldi? Eravamo in controllo tecnico, è un’ingenuità, sicuramente gli farà bene, nei dettagli deve crescere”, ha concluso Dionisi.