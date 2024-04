NBA Playoffs 2024: Pacers e Mavericks passano in vantaggio, i Suns affondano contro i Twolves

Prosegue il primo turno dei Playoffs NBA e seppur ufficialmente ancora non siano stati emanati dei verdetti, qualche conclusione almeno per un paio di serie può iniziare a essere tratta. E’ il caso ad esempio dei Phoenix Suns, che affondano anche in casa contro i Minnesota Timberwolves, perdendo nettamente la terza gara su tre disputate. Il fattore campo non influisce sull’andamento della partita, dominata dagli ospiti con il punteggio di 109-126 grazie a un terzo quarto da 36 a 20 che ha creato il solco tra le due squadre. E’ la serie che consacra Anthony Edwards, anche questa notte protagonista di 36 punti con 9 rimbalzi e 5 assist. Ma potrebbe anche essere la serie che mette fine all’esperimento Booker-Beal-Durant dopo neanche un anno di vita. Le tre star hanno anche tirato bene in questa gara-3, ma il ‘fit’ tra lasciaa a desiderare e il supporting cast di fatto non esiste. Discorso diverso per i Twolves, che stanno avendo un gran contributo anche da parte del sesto uomo dell’anno Naz Reid e da Nickeil Alexander-Walker dalla panchina.

I Dallas Mavericks vincono in casa e ribaltano, almeno per il momento, la serie contro i Clippers. Finisce 101-90 in Texas, con il solito Doncic che sfiora la tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Ma ancora una volta, come già accaduto negli anni precedenti, è il ginocchio di Kawhi Leonard a tradire Los Angeles. L’ex Toronto Raptors ci prova, gioca 24′ e chiude con 9 punti, ma a fine partita ammette che le sue condizioni sono ben lontane dall’essere buone e che deve cercare di gestire il suo fisico nonostante l’importanza della partite. Pessima serata anche di Paul George, che non riesce neanche ad andare in doppia cifra, chiudendo con 7 punti e 3/11 al tiro.

Le emozioni più intense della serata sono però arrivate dalla Gainbridge Fieldhouse, dove gli Indiana Pacers hanno conquistato gara-3 per 121-118 sui Milwaukee Bucks, passando così in vantaggio nella serie. Haliburton fa segnare una tripla doppia da 18+10+16, Myles Turner continua a dominare con altri 29 punti e il 40% dall’arco e i Pacers la sfangano in overtime dopo essersi fatti rimontare da una tripla quasi allo scadere dei regolamentari messa a segno da Khris Middleton. E’ lui che prova a tenere a galla Milwaukee, con una serata vintage da 42 punti con 16/29 al tiro, ma la tripla che avrebbe portato al secondo OT non gli entra. I Bucks, ancora senza Antetokounmpo, devono inoltre fare i conti con un Lillard anche lui non al meglio per un problema al tendine d’achille.