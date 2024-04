NBA Playoffs 2024, Indiana pareggia la serie con un Siakam da record

I playoff ad est regalano le solite grandi emozioni, e nella notte gli Indiana Pacers pareggiano la serie, i ragazzi di coach Rick Carlisle sconfiggono i Milwaukee Bucks per 125-108 e portano la serie sul 1-1. Tyrese Haliburton stecca anche la seconda partita e, a prendersi la scena è infatti Pascal Siakam, con una partita sensazionale da 37 punti e 11 rimbalzi, doppia-doppia dunque, e in aggiunta anche 6 assist. Non sarà uno dei nomi di spicco della Nba, ma il numero 43 sicuramente è un giocatore di qualità che può essere importante per qualsiasi franchigia, e il suo arrivo in Indiana a gennaio è la dimostrazione. L’ex campione Nba con i Toronto Raptors nel 2019 ha portato esperienza e sostanza ai Pacers, per alzare l’asticella in una squadra molto giovane.

L’impatto di “Spicy-P” in queste due gare della serie contro i Bucks è stato straordinario, infatti il giocatore di nazionalità camerunese, con le due prestazioni con cui si è reso protagonista in queste due partite, è da record. Infatti, è diventato il secondo giocatore della storia con più punti segnati, ben 73, nelle prime due gare di playoff con una nuova casacca, solo la leggenda Shaquille O’Neal ha fatto meglio con 76. In allegato a questa incredibile statistica, Siakam diventa il terzo giocatore, insieme a super star del calibro di Wilt Chamberlain e Elgin Baylor, ha registrare in una gara “back to back” di playoff con più di 35 punti e più di 10 rimbalzi, numeri da capogiro, senza dimenticare gli oltre 30 punti di media in sole due gare, raggiungendo All-Star del livello di Tracy McGrady e Shaq, sempre presente in queste pazzesche statistiche.

Indiana ha allungato la serie, e nella speranza che Haliburton torni quello della regular season, a raddrizzare le cose ci pensa uno splendido Siakam. Ora i Pacers vogliono continuare la loro stagione playoff, sfruttando la pesante assenza in casa ospite di Giannis Antetokounmpo.