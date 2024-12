Le due semifinali andate in scena nella notte italiana hanno decretato le due franchigie finaliste della NBA Cup 2024. Pronostico rispettato in entrambe le sfide, dove Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder hanno sconfitto rispettivamente Atlanta Hawks e Houston Rockets. Saranno dunque le squadre di Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander a sfidarsi nell’atto conclusivo a Las Vegas, nella notte italiana tra il 17 e 18 dicembre, alle ore 02:30. Chi succederà nell’albo d’oro ai Los Angeles Lakers?

Milwaukee batte Atlanta

La prima squadra a qualificarsi per l’atto conclusiva è stata quella del Wisconsin, capace di imporsi per 110-102 al termine di un match equilibrato e deciso solo nell’ultimo quarto. Decisivo il solito Giannis Antetokounmpo, protagonista di una doppia doppia da 32 punti e 14 rimbalzi. Prezioso anche il contributo di Damien Lillard (25 punti), in doppia cifra insieme a Lopez (16) e Portis (10 con 9 rimbalzi). Agli Hawks non è invece bastato Trae Young, miglior realizzatore della gara con ben 35 punti a referto. Per Milwaukee si tratta della terza vittoria consecutiva.

OKC supera i Rockets

Si è interrotto dopo l’intervallo invece l’equilibrio nell’altra semifinale, con i Thunder che hanno allungato nel terzo parziale ed hanno poi consolidato il proprio vantaggio in maniera definitiva nel finale, mandando al tappeto Houston con il punteggio di 111-96. Emblematica una statistica: OKC ha portato in doppia cifra solo quattro giocatori, ma si tratta di coloro che hanno realizzato più punti in tutta la partita (più di ogni giocatore dei Rockets). Il protagonista, neanche a dirlo, è stato Shai Gilgeous-Alexander con 32 punti. Poi ci sono Hartenstein, Williams e Dort (21, 20 e 19). Successo numero 20 in stagione per OKC.

Gli highlights delle due semifinali

Gli accoppiamenti della NBA Cup

QUARTI DI FINALE

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 114-109

New York Knicks-Atlanta Hawks 100-108

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 118-104

Houston Rockets-Golden State Warriors 91-90

FINAL FOUR

Semifinali

Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks 110-102

Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets 111-96

Finale

Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder

Quando e dove vedere la finale

La partita tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Inoltre, sempre in streaming, è possibile guardare tutte le partite della stagione sulla piattaforma ufficiale Nba League grazie al League Pass.

I precedenti tra Bucks e Thunder

Le due franchigie non si sono ancora affrontate nella regular season 2024/2025, tuttavia dai loro precedenti confronti emerge un grande equilibrio. Nelle ultime 10 sfide, ben 9 sono state vinte dalla squadra che giocava in casa. Una statistica non molto attendibile dato che la finale si gioca in campo neutro a Las Vegas, ma che sottolinea come la finale possa preannunciarsi combattuta. Secondo i bookmakers, saranno gli Oklahoma City Thunder a scendere in campo con i favori del pronostico.