Nba 2022/203: successo esterno dei Milwaukee Bucks, un grande Fontecchio non basta agli Utah Jazz

La notte Nba tra lunedì 13 marzo e martedì 14 marzo ha visto la disputa di ben sette match, con alcuni verdetti importanti tra Eastern e Western Conference. In primo luogo i Milwaukee Bucks, trascinati da una doppia doppia da 46 punti di Giannis Antetokounmpo, hanno battuto 124-133 i Sacramento Kings. Successivamente agli Utah Jazz non è bastata la miglior prestazione stagionale di Simone Fontecchio, con 23 punti a referto, per evitare la sconfitta contro i Miami Heat per 119-115. Bene invece i Golden State Warriors, con un Klay Thompson da 33 punti, vittoriosi 123-112 sui Phoenix Suns. Ecco allora tutti i risultati della notte:

I RISULTATI DELLA NOTTE:

Detroit Pistons – Indiana Pacers 117-97

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 115-136

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 88-104

Miami Heat – Utah Jazz 119-115

Houston Rockets – Boston Celtics 111-109

Golden State Warriors – Phoenix Suns 123-112

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 124-133