NBA 2022/2023: Fontecchio brilla nel ko dei Jazz, a Philadelphia non basta Embiid contro Golden State

Continua a regalare emozioni la regular season NBA 2022/2023, ormai prossima alla sua conclusione. Nella notte italiana tra venerdì 24 e sabato 25 marzo si sono disputati dieci match e a prendersi la scena è stato un italiano. Simone Fontecchio ha infatti realizzato 26 punti, massimo stagionale, nella sconfitta dei suoi Utah Jazz per 144-116 contro i Milwaukee Bucks. Sicuramente non si è trattato di punti decisivi ai fini del punteggio dato che il match è stato a senso unico, tuttavia l’azzurro ha ribadito di poter dire la sua in NBA confermando i progressi degli ultimi mesi. Per lui 9/16 al tiro con 4 triple a bersaglio e 4/4 ai liberi.

Protagonista in una sconfitta anche Joel Embiid, autore di ben 46 punti ma incapace di guidare i suoi Philadelphia 76ers alla vittoria sul campo dei Golden State Warriors. Curry e compagni si sono imposti per 120-112, facendo un ulteriore passo verso i playoff. Molto bene anche i Los Angeles Lakers, trascinati da un Anthony Davis in serata di grazia. Per lui 37 punti e 15 rimbalzi nel successo per 116-111 sugli Oklahoma City Thunder. Negli altri match di giornata, clamorosa sconfitta per Dallas, crollato in casa contro gli Charlotte Hornets nonostante la doppia doppia di Luka Doncic (34 punti e 10 rimbalzi). Infine, Memphis ha travolto Houston, mentre i Suns orfani di Durant si sono arresi a Sacramento. Successi anche per Boston, Washington, Toronto e Chicago.