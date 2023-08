Italia-Repubblica Dominicana, Pozzecco espulso prima dell’intervallo

Nel momento più delicato del primo tempo della sfida dell’Italia contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali di basket, Gianmarco Pozzecco deve abbandonare la panchina. Una protesta è costata cara al tecnico che si è visto infliggere il secondo tecnico ed espulsione dopo un fallo fischiato a Giampaolo Ricci su Karl-Anthony Towns. Negli istanti successivi gli azzurri sono passati per la prima volta in svantaggio, in un confronto che li aveva visti partire con un parziale di 12-0. Time out immediato per una panchina senza la guida tecnica principale. L’Italia è andata all’intervallo con un punto di vantaggio, ma Pozzecco è riuscito comunque a lasciare un incoraggiamento ai suoi giocatori prima del ritorno in campo per gli ultimi due periodi. “Voglio scusarmi con i miei giocatori per avergli trasmesso tutto il mio nervosismo alla vigilia di un esordio mondiale così importante”, aveva detto Pozzecco dopo la vittoria sull’Angola.