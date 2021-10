Highlights Venezia-Virtus Bologna 65-84, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 15

Il video con gli highlights di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Come da pronostico, la sfida è stata spettacolare ed equilibrata, ma solo fino all’inizio del secondo tempo. Infatti, dal terzo quarto la Virtus è salita in cattedra ed ha imposto un ritmo che i padroni di casa non sono riusciti a contrastare: il risultato finale recita 65-84. I padroni di casa incappano quindi nella seconda sconfitta consecutiva, mentre gli uomini si Scariolo restano a punteggio pieno. Ecco quindi il video con le azioni salienti della partita.

